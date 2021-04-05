Потерпевшие подали иски к экс-сотруднику ФСБ Черкалину на 16,5 млрд руб.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Потерпевшие по уголовному делу о мошенничестве, возбужденному в отношении бывшего начальника второго отдела Управления контрразведывательного обеспечения кредитной финансовой отрасли (Управление "К") Службы экономической безопасности (СЭБ) подполковника ФСБ Кирилла Черкалина, составили к нему иски более чем на 16,5 млрд руб.

Эти иски о возмещении ущерба потерпевшие Сергей Гляделкин и Игорь Ткач представили в Московском гарнизонном военном суде в понедельник, где началось рассмотрение дела Черкалина. Сумма требований по каждому иску составляет более 8 млрд 327 млн руб.

Ранее, в ходе предварительного следствия, сумма исков от обоих потерпевших составляла более 1,5 млрд руб.

Суд приобщил иски к делу, однако обосновать и обсудить их определил позднее в ходе судебного следствия.

Черкалину вменяется получение взятки на общую сумму в $850 тыс. от совладельца банка "Транспортный" Александра Мазанова и хищение доли в компании "Юрпромконсалтинг" на сумму не менее 637 млн руб. у деловых партнеров Ткача и Гляделкина.

Свою вину заключивший сделку со следствием офицер признал в полном объеме. Его дело рассматривается судом в особом порядке - без исследования доказательств.

Как сообщалось, изобличающие Черкалина показания в рамках своей сделки со следствием по делу о мошенничестве дал другой бывший сотрудник управления "К" СЭБ ФСБ Михаил Горбатов.

В 2019 году суд обратил в доход государства различные активы Черкалина и его близких, в том числе наличные денежные средства, более чем на 6 млрд руб.

Вместе с Черкалиным весной 2019 года были задержаны двое других офицеров СЭБ ФСБ - Дмитрий Фролов и Андрей Васильев. Их дела находятся в отдельном производстве.