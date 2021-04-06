Число вылечившихся от COVID-19 в Петербурге за неделю снизилось на 15%

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Количество пациентов, которые вылечились от COVID-19 в Петербурге за неделю с 29 марта по 4 апреля, уменьшилось на 15,5% по отношению к предыдущей, следует из информационной справки Межведомственного совета по противодействию коронавирусу.

В городе за неделю выздоровело 5537 человек, в то время как за неделю до этого - 6553 человека. По состоянию на 4 апреля число больных с коронавирусом в целом снизилось на 5,54%, составив 16 379 человек, а число пациентов стационаров с COVID-19 - всего на 1,47%, до 3016 человек.

"Уменьшение общего количества активно больных COVID-19 (на 5,54% за неделю) свидетельствует, что тренд на снижение распространения инфекции сохраняется, но этот процесс идет медленно и нестабильно", - говорится в документе.

Совет подчеркивает высокую вероятность нового роста заболеваемости в Петербурге, обращая внимание на третью волну эпидемии в Европе, в частности, в Финляндии, и появление новых штаммов вируса в мире.