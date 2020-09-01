Директор заповедника "Утриш" стал подследственным после пожара

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - В отношении директора заповедника "Утриш" под Анапой возбуждено уголовное дело о халатности после крупного природного пожара, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Проверка, которую провело надзорное ведомство Анапы, выявила, что директор плохо исполнял свои обязанности по организации работы подчиненных, по обеспечению режима посещения заповедника и по соблюдению правил противопожарной безопасности. Также у прокуроров есть претензии к тому, что он сделал для организации тушения пожара.

Установлено, что возгорание началось на территории заповедника, где была несанкционированная стоянка и где граждане использовали открытый огонь.

Крупный природный пожар произошел между населенными пунктами Большой Утриш и Малый Утриш 24 августа. Оттуда эвакуировали тысячи человек. Огонь прошел по заповеднику около 130 га. Его тушила авиация МЧС. Пожар был ликвидирован 26 августа.

По оценке ученых, чтобы полностью восстановились утраченные можжевельники и фисташки, потребуется не меньше ста лет.

По факту лесного пожара в Анапе возбуждено уголовное дело.

Из-за засухи в большинстве районов Краснодарского края действует пятый, наивысший, класс пожарной опасности, при котором въезд в лес запрещен. Однако вопреки ограничениям, на территории заповедника "Утриш" и в других популярных у туристов местах действуют целые поселения.