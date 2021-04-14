Движение транспорта в Москве ограничат 23-24 апреля перед парадом Победы

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Московское управление Госавтоинспекции сообщило об ограничении движения транспорта 23-24 апреля в связи с передислокацией военной техники, принимающей участие в параде Победы на Красной площади, из подмосковного полигона Алабино на временную площадку на улице Нижние Мневники.

Как сообщили в пресс-службе, 24 апреля с 4:00 до 7:00 будет ограничено движение транспорта по улицам: 1-й, 2-й и 3-й Силикатный проезд, Звенигородское шоссе (в сторону улицы Мневники по встречной полосе), проспект Маршала Жукова (от бульвара Генерала Карбышева до улицы Народного Ополчения), улица Народного Ополчения (от улицы Мневники до Карамышевской набережной по встречной полосе), Карамышевский мост (в сторону улицы Мневники), улица Крылатская (от Рублевского шоссе до улицы Нижние Мневники в сторону улицы Мневники), улица Нижние Мневники (от улицы Крылатская до улицы Мневники в сторону улицы Мневники).

Кроме того, с 22:00 23 апреля до 2:00 24 апреля возможно перекрытие движения транспорта по мере прохождения колесной техники по внутренней стороне МКАД (от Минского шоссе до Рублевского шоссе), Рублевскому шоссе, Осенней улице, Крылатской улице и улице Нижние Мневники.

Ранее в Минобороны РФ сообщили "Интерфаксу", что ночные тренировки парада Победы в Москве состоятся 29 апреля и 4 мая., а генеральная репетиция пройдет на Красной площади 7 мая.

Всего в параде, который пройдет на Красной площади в Москве в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, примут участие более 12,5 тысячи человек, свыше 190 единиц вооружения и военной техники, 76 самолетов и вертолетов, сообщил 25 марта министр обороны РФ Сергей Шойгу.