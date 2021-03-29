Иностранцев пока не приглашали на парад Победы в Москве

Сам парад однозначно состоится, заявил Дмитрий Песков

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Представители зарубежных стран пока не были приглашены на парад в честь Дня Победы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мне неизвестно о том, что готовится приглашение иностранцев", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, будут ли приглашены представители зарубежных стран на парад в честь Дня Победы.

"По-моему, иностранцев пока не приглашали. Об этом речи не шло", - добавил он.

Пресс-секретарь подчеркнул, что сам парад однозначно будет. Кроме того, готовится шествие "Бессмертного полка".

"Конечно, всегда сейчас надо делать сноску все-таки на санитарные наши власти. Динамику пока можно с осторожным оптимизмом констатировать", - сказал Песков.

"Если мы себя сейчас чувствуем, слава богу, более уверенно в плане продолжающейся борьбы с коронавирусом, то многие страны Европы сейчас находятся в тревожной ситуации. Им еще много работать до стабилизации", - отметил он.