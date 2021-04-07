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Руководителю попавшей под лавину группы лыжников отменили арест

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Мурманский областной суд отменил арест руководителю детской туристической группы из Петербурга Сергею Смирнову, который стал фигурантом уголовного дела о гибели девочки под снежным завалом во время лыжного похода. Об этом сообщил корреспондент "Интерфакса".

Его освободили под запрет определенных действий. Ему запрещено общаться со свидетелями, но не с родственниками, и покидать арендованное в Мурманске жилье без разрешения следователя.

Изменить меру пресечения Смирнову попросил его адвокат Павел Миронов. Он сообщил суду, что для его подзащитного уже арендована квартира в Мурманске. Также суду передали просьбы освободить тренера из СИЗО - от детей, которые занимались у него в туристическому клубе "Скиф" в Петербурге, и от их родителей, а также от детей-участников злополучного похода. Суд также приобщил к делу обращение депутата Заксобрания Петербурга Бориса Вишневского ("Яблоко") с положительными характеристиками Смирнова.

В суде Смирнов сказал, что "сожалеет о трагедии и раскаивается". В ответ на позицию обвинения, что он может скрыться от следствия и уехать в Санкт-Петербург, он сказал, что не будет этого делать, так как дорожит своим именем и репутацией.

Зарегистрированная детская тургруппа из Петербурга в марте вышла в лыжный поход по Хибинам. В группе было трое взрослых и 13 детей. 22 марта, когда группа находилась на горе Маннепахк, там обрушился снежный козырек. Под завал попала одна девочка и погибла.

Смирнова задержали 24 марта. На следующий день он был арестован.

По версии следствия, он не учел сложности избранного маршрута, труднодоступности тех мест и состояния снежного покрова. У группы не было противолавинного снаряжения, так как маршрут первоначально проходил по равнинной местности. Кроме того, Смирнов не контролировал всех подопечных, и одна девочка, покатившись вниз, спровоцировала срыв снега, полагают в СК.

Вины он не признает.

Маннепахк Мурманская область Петербург СКР Сергей Смирнов Павел Миронов Борис Вишневский

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