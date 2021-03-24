Руководителя тургруппы задержали после гибели девочки в Заполярье

13-летняя участница этой группы погибла в результате схода лавины в горах

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Следователи задержали руководителя туристической группы из Санкт-Петербурга после гибели одной из участниц группы под сошедшей снежной массой на горе Маннепахк в Мурманской области, сообщили "Интерфаксу" в региональном управлении СКР.

"Задержан руководитель туристической группы, мужчина 1972 года рождения", - сообщила агентству официальный представитель ведомства Алина Александрович, отметив, что следствие сейчас не будет разглашать иную информацию о расследовании гибели ребенка в горах.

Как сообщалось, тургруппа шла по маршруту в рамках всероссийской зимней Туриады под руководством опытного инструктора из Петербурга. Планировался 77-километровый недельный (с 20 по 26 марта) переход на лыжах от села Имандра до Кировска. В группе было трое взрослых и 13 детей 10-15 лет. В понедельник, 22 марта, вечером туристы были на горе Маннепахк, где обрушился снежный козырек. Снег накрыл девочку 2008 года рождения, она погибла.

СКР расследует уголовное дело по п. "в", ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть человека).