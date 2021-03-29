Погибшая под лавиной девочка спровоцировала сход снега

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Руководитель детской тургруппы из Петербурга, которого арестовали по делу о гибели участницы группы под лавиной, допустил грубые нарушения требований безопасности и недосмотрел за этой девочкой, которая решила скатиться со склона на лыжах и вызвала сход снежных масс.

Об этом заявил руководитель отдела особо важных дел Мурманского управления СК Никита Киселев.

Следствие установило, что маршрут группы из молодежной спортивной организации "Скиф" одного из домов детского творчества Петербурга пролегал исключительно по равнинной местности. Поэтому у участников группы не было с собой противолавинного снаряжения. По версии следствия, руководитель группы срезать путь и повел детей к вершине склона отрога горы Маннепахк.

Во время спуска он не проконтролировал всех подопечных.

"В этот момент одна из девочек, не осознавая опасности схода снежных масс и находясь без присмотра обвиняемого и других взрослых, не обеспеченная противолавинной экипировкой, начала произвольное катание по склону на лыжах. Это спровоцировало срыв участка снежного покрова, обрушение на нее снежного массива и последующую гибель под завалом", - сказал Киселев.

Он добавил, что у обвиняемого не было опыта лыжных походов.

По словам Киселева, арестованный вины не признает и говорит, что не нарушал требований безопасности.

Группа, в которой было трое взрослых и 13 детей в возрасте до 15 лет, должна была пройти 77 километров на лыжах от села Имандра до Кировска. 22 марта вечером они были на горе Маннепахк, где произошло обрушение снежного козырька. Под завал попала одна девочка, она погибла.

Уголовное дело о ее гибели расследуется по п. "в", ч. 2 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть человека). Руководитель группы был 25 марта арестован на два месяца. В СК ранее сообщали, что руководители группы не учли труднодоступность мест, по которым проложили маршрут, и состояние снежного покрова.

Также в СК возбудили дело о халатности должностных лиц, в том числе сотрудников дома творчества, которые ненадлежащим образом выполнили свои обязанности.