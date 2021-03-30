Родители детей из турклуба вступились за инструктора, обвиняемого в гибели девочки в Хибинах

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Депутат Заксобрания Петербурга Борис Вишневский ("Яблоко") по просьбе родительского комитета туристического клуба "Скиф" попросил отпустить под подписку о невыезде инструктора Сергея Смирнова, обвиняемого в гибели участницы похода в Хибины.

Обращение на имя заместителя прокурора Мурманской области Сергея Швецова опубликовано на странице парламентария в фейсбуке. "Прошу вас опротестовать решение Мурманского городского суда от 25 марта 2021 года об избрании С.В.Смирнову меры пресечения с заменой ареста (который представляется совершенно необоснованным) на подписку о невыезде", - говорится в обращении.

В документе Вишневский ссылается на письмо, полученное от представителя родительского комитета петербургского туристического клуба "Скиф" Дмитрия Жаворонкова, в котором и была высказана просьба обжаловать арест.

"По мнению Жаворонкова, которое я разделяю, Смирнов сделал все, что было в его силах, для спасения девочки, а причиной ее гибели стало позднее прибытие на место спасателей и недостаточная слаженность работы и оснащение экстренных служб Мурманской области", - написал депутат.

Сам Жаворонков сообщил "Интерфаксу", что обращение поддержали представители родительского комитета, чьи дети входили в группу Смирнова. Родители погибшей девочки в подготовке обращения не участвовали.

22 марта детская туристическая группа из Петербурга шла по маршруту в рамках всероссийской зимней Туриады под руководством инструктора из Петербурга. Планировался 77-километровый переход на лыжах от села Имандра до Кировска. В группе было трое взрослых и 13 детей в возрасте 10-15 лет. На горе Маннепахк произошло обрушение снежного козырька, и снег накрыл 12-летнюю девочку, она погибла.

СКР возбудил уголовное дело по п."в", ч.2 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть человека). По версии следствия, педагоги, которые повели группу детей в горы, "перед выходом в многодневный лыжный поход с несовершеннолетними в труднодоступную местность региона не учли ее сложный рельеф, состояние и объем снежного покрова".