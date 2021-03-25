Арестован руководитель детской тургруппы после гибели девочки под лавиной

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - В Мурманске Ленинский суд арестовал на месяц и 30 суток руководителя детской туристической группы, которую эвакуировали с горы Маннепахк после гибели девочки, попавшей под снежную лавину. Как сообщили в областном управлении СК, его обвинили в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем гибель ребенка.

Следствие считает, что, планируя многодневный лыжный похож с детьми возраст от 12 до 15 лет по труднодоступной местности, он не учел сложности проложенного маршрута, а также допустил многочисленные нарушения при его прохождении.

В прокуратуре Мурманской области "Интерфаксу" уточнили, что суд учел мнение обвинение о том, что фигурант может скрыться, повлиять на свидетелей, в том числе несовершеннолетних, или уничтожить доказательства.

Руководитель группы был задержан 24 марта.

Зарегистрированная детская тургруппа из Петербурга шла по маршруту в рамках всероссийской зимней Туриады и планировала с 20 по 26 марта совершить 77-километровый переход на лыжах от села Имандра до Кировска. В группе было трое взрослых и 13 детей. В понедельник вечером туристы были на горе Маннепахк, где обрушился снежный козырек. Под завал попала одна девочка. Она погибла.

После этого эту и несколько других групп из Хибин эвакуировали.