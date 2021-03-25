Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:56Заразились
на 25.03В России 4 492 692+9 221В мире 124 776 219+574 083

Арестован руководитель детской тургруппы после гибели девочки под лавиной

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - В Мурманске Ленинский суд арестовал на месяц и 30 суток руководителя детской туристической группы, которую эвакуировали с горы Маннепахк после гибели девочки, попавшей под снежную лавину. Как сообщили в областном управлении СК, его обвинили в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем гибель ребенка.

Следствие считает, что, планируя многодневный лыжный похож с детьми возраст от 12 до 15 лет по труднодоступной местности, он не учел сложности проложенного маршрута, а также допустил многочисленные нарушения при его прохождении.

В прокуратуре Мурманской области "Интерфаксу" уточнили, что суд учел мнение обвинение о том, что фигурант может скрыться, повлиять на свидетелей, в том числе несовершеннолетних, или уничтожить доказательства.

Руководитель группы был задержан 24 марта.

Зарегистрированная детская тургруппа из Петербурга шла по маршруту в рамках всероссийской зимней Туриады и планировала с 20 по 26 марта совершить 77-километровый переход на лыжах от села Имандра до Кировска. В группе было трое взрослых и 13 детей. В понедельник вечером туристы были на горе Маннепахк, где обрушился снежный козырек. Под завал попала одна девочка. Она погибла.

После этого эту и несколько других групп из Хибин эвакуировали.

Маннепахк Мурманская область Ленинский суд Петербург СКР

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: четверг, 25 марта

Владимир Путин назначил Евгения Лукьянова послом РФ в Белоруссии

Владимир Путин назначил Евгения Лукьянова послом РФ в Белоруссии

Назвавший Холокост мифом профессор стал фигурантом уголовного дела

Юлию Галямину лишили мандата муниципального депутата

Экс-директора департамента Минкультуры Бориса Мазо доставили в Россию

Экс-директора департамента Минкультуры Бориса Мазо доставили в Россию

Навального обследовал невролог

РКН пояснил, что паспортные данные для регистрации в соцсетях не понадобятся

РКН пояснил, что паспортные данные для регистрации в соцсетях не понадобятся

Россия с 1 апреля возобновит авиасообщение еще с шестью странами

Россия с 1 апреля возобновит авиасообщение еще с шестью странами
Пандемия коронавируса

В Смольном допустили новую волну COVID-19 в Петербурге в мае-июне

В Смольном допустили новую волну COVID-19 в Петербурге в мае-июне

ЦБ отметил появление фиктивных квалифицированных инвесторов

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');