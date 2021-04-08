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Трасса "Таврида" под Севастополем перекрыта из-за схода грунта

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Часть трассы "Таврида" перекрыта на юго-западе Крыма из-за схода грунта, автомобили на Севастополь пустили по старой дороге, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь крымского строительного управления АО "ВАД" Григорий Назаров.

"Движение по Президентской дороге и седьмому этапу "Тавриды" временно перекрыто из-за схода грунта на трассу в районе полигона твердых бытовых отходов. Ведутся работы по устранению сошедшей на дорожное покрытие земли", - сказал он.

"Сейчас движение транспорта на Севастополь идет по старой дороге от первой развязки седьмого этапа через село Верхнесадовое", - отметил Назаров. По его словам, о сроках восстановления движения через седьмой этап "Тавриды" и Президентскую дорогу сообщат дополнительно.

Федеральная трасса "Таврида" идет от Крымского моста на востоке полуострова через центральный Крым в Севастополь и состоит из восьми этапов. Стоимость семи участков четырехполосной трассы общей протяженностью более 250 км в Крыму составила около 150 млрд рублей, они построены. Стоимость первого этапа - восьмого, севастопольского, участка - порядка 9 млрд рублей, он должен быть сдан до декабря 2021 года.

Компания "ВАД", созданная в 1994 году в СПетербурге и в январе 2017 года перерегистрированная в Вологде, является единственным исполнителем работ по строительству "Тавриды". Дорога строится за счет средств федеральной целевой программы развития республики Крым и Севастополя.

Севастополь Крым

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