На востоке Крыма затопило участок трассы "Таврида"

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - На востоке Крыма после ливней подтопило участок федеральной трассы "Таврида", движение по трассе переориентировали и 10:00 четверга, предупредила пресс-служба ФКУ Упрдор "Тамань" Росавтодора.

Речь идет об участке трассы в Ленинском районе с 54-го по 55-й километр. Там "движение временно переориентировано по направлению село Ленино - село Ильичева (55 км с выездом на 64 км)".

Федеральная трасса "Таврида" идет от Крымского моста на востоке полуострова через центральный Крым в Севастополь.

Сильные дожди шли в Крыму с начала лета до середины июля. Больше всего пострадали Ялта, Керчь и Бахчисарайский район, два человека погибли, один пропал без вести, десятки получили травмы, были подтоплены несколько сотен домов, разрушены дороги и мосты. Затяжные ливни сменила аномальная жара.

4 августа МЧС снова предупредило о сильных ливнях с грозой и градом. Осадки вызвали сель, который повредил строения монастыря святых Косьмы и Дамиана в Алуште.

Вечером 11 августа сильный дождь переполнил водоем, вода из которого заблокировала дорогу между селами Краснолесье и Доброе. Также было затруднено движение на трассе Симферополь - Ялта. Подтопило несколько домовладений и придомовых территорий.