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Оксана Пушкина предложила создать министерство демографии и семьи

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - В России необходимо создать министерство демографической и семейной политики, считает зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина.

"Я предлагаю создать отдельный государственный орган, целью которого станет обеспечение демографической безопасности нашей страны - министерство демографической и семейной политики", - сказала Пушкина в субботу "Интерфаксу".

По словам депутата, такой орган нужен для сбора и анализа дополнительных демографических данных, без которых невозможно комплексное формирование семейной политики.

"Для этого нужно учитывать дополнительные факторы, которые Минтруд считает второстепенными в свете своих основных задач - это рождаемость и смертность, состояние системы здравоохранения, браки и разводы, число партнёрских союзов и гомосексуальных пар, в том числе, способность не только воспроизвести новое поколение, но и обеспечить его достойным образованием", - добавила Пушкина.

Депутат отметила, что в России имеются лишь неполные статистические данные по ряду важных для семейной политики социальных групп, таких как матери-одиночки и незарегистрированные семьи, а о количестве представителей ЛГБТ-сообщества и их влиянии на демографию у государства нет никакой информации.

"В случае с геями, лесбиянками и трансгендерами ситуация еще печальнее, потому что об этих людях мы не знаем вообще ничего. На государственном уровне такие вопросы не ставятся и не учитываются. Мы стыдливо молчим о них, а напрасно! Долгосрочная демографическая политика не может строиться вокруг понятий "благочестиво" и "грешно", в ее основе должно лежать беспристрастное понимание происходящих в обществе процессов", - сказала Пушкина.

Оксана Пушкина

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