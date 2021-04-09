Что случилось этой ночью: пятница, 9 апреля

Пуск ракеты "Союз-2.1а", побочные реакции на вакцину Johnson & Johnson, жалоба на сотрудников колонии из-за видео с Навальным

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Ракета с пилотируемым кораблем "Союз МС-18" стартует с Байконура в пятницу утром. Пуск ракеты запланирован на 10:42 по московскому времени. Полет пилотируемого корабля займет 3 часа 25 минут перед стыковкой с модулем "Рассвет" в 14:07 по московскому времени. В состав экипажа корабля вошли космонавты "Роскосмоса" Олег Новицкий, Петр Дубров и астронавт NASA Марк Ванде Хай.

- Посла Италии в Анкаре вызвали в МИД Турции из-за слов Драги об Эрдогане. Премьер Италии назвал президента Турции "диктатором" на пресс-конференции 8 апреля, но при этом отметил необходимость сотрудничества с ним. Он также добавил, что "не разделяет поведения" президента Турции в отношении главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которое Эрдоган продемонстрировал во вторник на встрече в Анкаре.

- Защита подала жалобы на сотрудников колонии из-за видео с Навальным. Адвокат оппозиционера Ольга Михайлова сообщила, что в жалобах содержится просьба о признании "незаконными действий сотрудников колонии, которые передали в СМИ видеозаписи с режимного объекта".

- В США у вакцинированных Johnson & Johnson появились побочные реакции. Газета Wall Street Journal сообщила о временном закрытии двух мест массовой вакцинации в Северной Каролине и Колорадо на этой неделе после того, как некоторые люди испытали неблагоприятные последствия из-за прививки Johnson & Johnson. Среди побочных реакций отмечались тошнота и головокружение.

- Один человек убит и четверо ранены в результате стрельбы в Техасе. Инцидент произошел в офисе мебельной фабрики в городе Брайан (штат Техас). При задержании подозреваемого был ранен офицер Департамента общественной безопасности, который находится на данный момент в тяжелом, но стабильном состоянии.

- Археологи нашли в Египте трехтысячелетний город около Луксора, основанный фараоном Аменхотепом III. Под песками сохранились почти целые стены помещений, заполненные предметами повседневной жизни древних египтян.