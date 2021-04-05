В РКК "Энергия" опыты на МКС назвали доводом в пользу теории посева

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Эксперимент, который проводится на борту МКС, показал теоретическую возможность занесения жизни на Землю из космоса, заявил на конференции "Человек в космосе" замгендиректора ракетно-космической корпорации "Энергия" Владимир Соловьев.

По его словам, эксперимент показал, что "в условиях длительного космического полета сохраняют свою жизнеспособность не только микроорганизмы, но и семена высших растений, личинки комара, яйца ракообразных".

"Это определенным образом может подтверждать теорию посева и очень может быть, что жизнь на земле образовалась в результате посева метеоритами", - отметил Соловьев.

Он уточнил, что результаты эксперимента показывают, что живые организмы способны сохранять жизнеспособность также на кометах и метеоритах и в результате падения подобного космического тела на землю могли "оказаться на поверхности Земли".

Теория посева, или панспермии, предполагает, что жизнь на Земле была занесена из космоса в результате падения космического тела естественного или искусственного происхождения. Сторонником теории, в частности, был советский и российский биолог, академик РАН Юрий Розанов, заявлявший о находке ископаемых микроорганизмов в изученных им метеоритах. Некоторые специалисты критикуют эту теорию.