Прибалтика впервые отказалась от электроэнергии из РФ

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Страны Прибалтики впервые полностью отказались от электроэнергии из РФ на время испытаний по выходу из энергокольца БРЭЛЛ, намеченному на 2025 год, пишет "Коммерсантъ".

По информации издания, Латвия без объяснения причин прекратила коммерческий импорт из России на два дня (8 и 11 апреля) на время тестового отключения ЛЭП между Белоруссией и Литвой перед выходом балтийских стран из энергокольца БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Эстония, Латвия и Литва). В Минэнерго РФ сообщили, что отключение ЛЭП между Белоруссией и Литвой не оказало влияния на работу российской энергосистемы.

В эти дни в России из-за прекращения экспортных поставок упали спрос и цены на электроэнергию, в Прибалтике цены, наоборот, выросли.

Власти стран Балтии в 2019 году приняли решение отказаться от поставок электричества из России и Белоруссии и подключиться к сетям Евросоюза к 2025 году.