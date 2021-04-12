Глеб Франк займется воспроизводством кавказских оленей

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Владелец Русской рыбопромышленной компании Глеб Франк займется воспроизводством кавказских оленей и охраной других исчезающих видов животных на Кавказе. По данным системы "СПАРК-Интерфакс", он учредил ООО "Центр содействия охране редких животных Кавказа".

Как сообщил "Интерфаксу" представитель Франка, центр создан в целях сохранения редких и исчезающих видов животных, ареалом обитания которых являются территории Карачаево-Черкесской республики.

В частности, центр планирует организовать исследования популяции кавказского оленя и строительство вольерного комплекса для его воспроизводства. В перспективе - проекты по охране других видов исчезающих животных.

РРПК является одним из лидеров по добыче минтая в России и мире. Компания входит в тройку ведущих российских добытчиков дикой белой рыбы. Компания ведет промысел в Дальневосточном бассейне.