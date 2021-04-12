Возбуждено уголовное дело о гибели девочки в бассейне в Шушенском

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Возбуждено уголовное дело по факту гибели восьмилетней девочки в бассейне мини-отеля "Аква-центр Енисей" в Шушенском, сообщили в управлении СК по Красноярскому краю.

Дело расследуется по ч. 2 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть).

Предварительно установлено, что 12 апреля 20 второклассников из Минусинска пришли в этот бассейн в сопровождении учителей и одного из родителей. Одна девочка ушла на дно бассейна и захлебнулась.