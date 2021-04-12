Еще два вертолета привлекут к тушению пожара в "Невской мануфактуре"

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Вертолеты министерства обороны задействуют в ликвидации пожара в бизнес-центре "Невская мануфактура" в Петербурге, сообщили журналистам в понедельник в управлении МЧС по городу.

"Количество вертолетов будет увеличено до трёх, к месту пожару прибудут вертолёты министерства обороны", - сказал представитель ведомства.

Как сообщалось, на месте работает вертолет К-32, он шесть раз сбросил на место пожара воду, забираемую из Невы, - всего более 30 тонн.

Здание бизнес-центра "Невская мануфактура" горит в Петербурге на площади 10 тыс. квадратных метров, пожар продолжается уже несколько часов. При тушении один пожарный погиб, двое госпитализированы.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Проводится прокурорская проверка.