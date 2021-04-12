В России выявлено 49 неуточненных мутаций коронавируса

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - В России выявлено 49 неуточненных мутаций коронавируса, которые нельзя отнести ни к одному из существующих штаммов, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Мы продолжаем работу по углубленному мониторингу за генетической изменчивостью вируса и по состоянию на 9 апреля мы провели исследования более 10 тысяч образцов материала и выявили 193 мутировавших варианта (...) (выявлено) 49 случаев неуточненных мутаций, которые требуют дополнительного изучения, которые не относятся ни к одному из описанных вариантов, но значимые мутации в них есть", - сказала Попова на брифинге в понедельник.

Попова подчеркнула, что снимать ограничения по коронавирусу в РФ еще рано. "Обязательное ношение масок, обязательная социальная дистанция, чистые руки, чистые предметы на столе, соблюдение всех гигиенических правил - это крайне важно сегодня, чтобы не допустить срыва эпидемиологической ситуации", - сказала она.

Попова отметила, что в регионах, где снимают ограничения, четко заметно осложнение ситуации. "И оно неизбежно", - заметила она.

По словам главы Роспотребнадзора, очень важно воспользоваться возможностью сделать прививку - это сейчас наиболее действенная профилактика коронавируса.