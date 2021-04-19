Эксперт счел, что российские штаммы COVID не утяжеляют течение болезни

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Выявляемые в России разновидности коронавируса не утяжеляют течения болезни, сообщили в Роспотребнадзоре.

"На данный момент нет никаких подтверждающих данных о том, что выявляемые в России варианты коронавируса вызывают более тяжелое протекание заболевания", - сообщила пресс-служба ведомства со ссылкой на руководителя научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиля Хафизова.

Хафизов сообщил что в РФ постоянно ведется анализ секвенирования геномов нового коронавируса, и "в редких случаях действительно обнаруживаются новые штаммы коронавируса, не похожие на варианты, описываемые за рубежом, затрагивающие среди прочего и важные участки S-белка, и имеющие отличия, нехарактерные для известных эпидемиологически значимых штаммов".

Ранее в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о формировании в России сибирского и северо-западного вариантов коронавируса.

По словам Хафизова, российская платформа агрегации информации о геномах вирусов, развернутая на базе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии, постоянно выявляет различные мутации вирусного патогена, в том числе характерные для "британского" и "южноафриканского" штаммов.

"Все геномы вируса проходят тщательный биоинформатический анализ, позволяющий определить, насколько тот или иной геновариант похож на уже известные штаммы", - уточнил он.

Представитель ведомства добавил, что "оценка динамики распространения известных и новых штаммов остается одной из центральных задач в рамках геномных исследований, проводимых в настоящее время институтами Роспотребнадзора".