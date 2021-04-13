Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:11Заразились
на 12.04В России 4 649 710+8 320В мире 136 500 769+454 145

В Омске осудили девять "банкиров", заработавших 200 млн рублей

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Центральный районный суд Омска приговорил к различным срокам заключения девять членов организованной преступной группы (ОПГ), обвиняемых в незаконной банковской деятельности, сообщает во вторник пресс-служба региональной прокуратуры.

"В 2007-2015 гг. в Омске они получили преступный доход в сумме около 200 млн рублей. Кроме того, организатор ОПГ похитил более 580 млн рублей у ООО "Банк Сириус", - говорится в сообщении.

При этом для денежных переводов члены группы использовали расчетные счета не менее 45 фиктивных фирм.

Суд признал подсудимых виновными по пунктам "а, б" ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и п. "б" ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица группой лиц по предварительному сговору).

Организатора преступной группы Станислава Мацелевича приговорили к семи годам лишения свободы. С учетом того, что ранее ему уже был вынесен приговор по другому уголовному делу, подсудимый получил по совокупности девять лет шесть месяцев колонии.

Остальным участникам в зависимости от роли в преступной деятельности назначены наказания от двух до трех лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в марте 2020 года Первомайский районный суд Омска приговорил Мацелевича к пяти годам колонии со штрафом 800 тыс. руб., признав его виновным в хищении у "Страховой инвестиционной компании" 585 млн рублей.

Омск

Новости

В МИД заверили, что РФ не откажется от защиты русскоязычного населения

Гендиректор "Невской мануфактуры" и его зам задержаны по делу о пожаре

Потушен пожар в хостеле рядом с "Невской мануфактурой"

Потушен пожар в хостеле рядом с "Невской мануфактурой"

Что случилось этой ночью: вторник, 13 апреля

Обгоревшее тело нашли на месте пожара в "Невской мануфактуре"

Пожарная авиация завершила работу у горящего бизнес-центра в Петербурге

Пожарная авиация завершила работу у горящего бизнес-центра в Петербурге

В РСТ назвали приостановку полетов в Турцию новым ударом для туротрасли

В РСТ назвали приостановку полетов в Турцию новым ударом для туротрасли

Что произошло за день: понедельник, 12 апреля

Российских туристов не будут эвакуировать из Турции и Танзании

Российских туристов не будут эвакуировать из Турции и Танзании

Путин утвердил Основы госполитики РФ в области международной информбезопасности

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');