В Омске осудили девять "банкиров", заработавших 200 млн рублей

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Центральный районный суд Омска приговорил к различным срокам заключения девять членов организованной преступной группы (ОПГ), обвиняемых в незаконной банковской деятельности, сообщает во вторник пресс-служба региональной прокуратуры.

"В 2007-2015 гг. в Омске они получили преступный доход в сумме около 200 млн рублей. Кроме того, организатор ОПГ похитил более 580 млн рублей у ООО "Банк Сириус", - говорится в сообщении.

При этом для денежных переводов члены группы использовали расчетные счета не менее 45 фиктивных фирм.

Суд признал подсудимых виновными по пунктам "а, б" ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и п. "б" ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица группой лиц по предварительному сговору).

Организатора преступной группы Станислава Мацелевича приговорили к семи годам лишения свободы. С учетом того, что ранее ему уже был вынесен приговор по другому уголовному делу, подсудимый получил по совокупности девять лет шесть месяцев колонии.

Остальным участникам в зависимости от роли в преступной деятельности назначены наказания от двух до трех лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в марте 2020 года Первомайский районный суд Омска приговорил Мацелевича к пяти годам колонии со штрафом 800 тыс. руб., признав его виновным в хищении у "Страховой инвестиционной компании" 585 млн рублей.