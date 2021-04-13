В МИД РФ сочли, что страны НАТО превращают Украину в "пороховую бочку"

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - США и страны НАТО наращивают поставки вооружений на Украину, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Поставки шли, они продолжаются, объемы этой помощи наращиваются. Соединенные Штаты и другие натовские страны сознательно превращают Украину в пороховую бочку", - сказал Рябков журналистам.

Он подчеркнул, что на протяжении многих лет на украинской территории проводятся тренировочные мероприятия, создаются объекты, имеющие негативное влияние на безопасность РФ, развернута сеть биолабораторий, деятельность которых вызывает у Москвы "тревогу и озабоченность".

"В комплексе это представляет серьезный вызов нашей безопасности. Мы в очередной раз настаиваем на том, чтобы натовские страны... озаботились бы тем, как сделать, чтобы выполнялся Минский пакет мер", - добавил замглавы МИД РФ.