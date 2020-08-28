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"Царьград" подал иск к Google из-за блокировки его канала на YouTube

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - "Царьград ТВ" обратился в Арбитражный суд Москвы с иском, в котором требует от Google восстановить свой аккаунт на YouTube и возместить недополученные в связи с его удалением средства от монетизации контента. Об этом сообщил в пятницу "Интерфаксу" Константин Рукобратский, пресс-секретарь основателя телеканала Константина Малофеева.

"Мы подали иск в арбитражный суд Москвы к головной компании, которая находится в Ирландии, а также к российскому офису Google. В своем заявлении мы требуем, чтобы нас разблокировали, восстановили доступ к нашему аккаунту, а также требуем, чтобы Google вернул нам монетизацию, которую мы получали, размещая наш контент, то есть просим суд признать недействительным отказ компании от договора на монетизацию", - сказал Рукобрасткий.

Он уточнил, что аккаунт "Царьграда" на YouTube, у которого был 1 млн подписчиков, был заблокирован 28 июля. "Когда ты в YouTube размещаешь свой видеоконтент, и если он очень популярен, то ты получаешь за это определенные деньги по итогам месяца. Деньги, которые нам должен был Google выплатить за июль, мы не получили", - пояснил собеседник агентства.

Согласно картотеке арбитражных дел, иск НАО "Царьград Медиа" к Google LLC, Google Ireland Limited и ООО "Гугл" зарегистрирован 27 августа, решение о принятии или отказе от рассмотрения иска судом пока не принято.

28 июля телеканал "Царьград ТВ" сообщил о блокировке своего аккаунта в YouTube. По данным телеканала, представители сервиса не объяснили причины блокировки и уклоняются от диалога. Кроме того, были заблокированы Google-аккаунт и канал на YouTube сообщества "Двуглавый орел", также основанного бизнесменом Малофеевым.

В пресс-службе Google "Интерфаксу" сообщили, что блокировка телеканала "Царьград ТВ" в YouTube связана с исполнением компанией законодательства о санкциях и правил торговли. Основатель телеканала Малофеев находится под санкциями США с конца 2014 года в связи с событиями на востоке Украины.

Ранее Google дал аналогичный ответ по блокировке аккаунта агентства "РИА ФАН", входящего в медиагруппу "Патриот", попечительский совет которой возглавляет также находящийся под санкциями США предприниматель Евгений Пригожин.

Царьград ТВ Google YouTube

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