Рубль резко вырос к доллару и евро после разговора Путина и Байдена

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Рубль резко вырос к доллару США и евро на "Московской бирже" во вторник вечером после выхода новостей о том, что президент США Джо Байден провел телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным. Как сообщили в Белом доме, лидеры обеих стран обсудили глобальные и региональные темы, не упомянув при этом тему санкций.

Курс доллара США составил 76,2925 руб./$1 в 18:34, что на 74,5 копейки ниже, чем непосредственно перед появлением сообщений. Евро при этом стоил 90,9975 руб./EUR1, опустившись на 91,25 копейки к моменту публикации новостей.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль отреагировал активным ростом на новости, что Путин и Байден провели телефонный разговор. Согласно официальным сообщениям Белого дома, президенты обсудили вопросы стратегической стабильности, глобальные и региональные темы. Байден заявил Путину об обеспокоенности переброской российских сил к границе с Украиной.

Кроме того, президент США предложил российскому коллеге провести в ближайшие месяцы саммит в третьей стране. Он также затронул вопрос о вмешательстве в американские выборы и хакерских атаках.