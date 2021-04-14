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Росздравнадзор не выявил случаев тромбоза после прививки "Спутником V"

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Росздравнадзор не выявил ни одного случая тромбоза после прививок от коронавируса препаратом "Спутник V", заявила руководитель ведомства Алла Самойлова.

"В ходе проведения фармаконадзора нами не зафиксировано ни одного случая тромбозов, развившихся на фоне вакцинации препаратом "Спутник V" и ставших следствием его применения", - сказала Самойлова журналистам в среду.

Она отметила, что "отсутствие подобных побочных эффектов подтверждается и Министерством здравоохранения Аргентины, публикующим данные по результатам клинического применения" "Спутника V".

Самойлова сообщила, что "многостадийная очистка" препарата "с использованием высокотехнологичной хроматографии и микрофильтрации исключает попадание в вакцину высоких количеств остаточной ДНК, которая является фактором риска развития тромбозов".

Она отметила, что в то же время "зарубежные вакцины содержат в десятки раз больше нуклеиновых кислот, чем "Спутник V": 1-2 мкг в "Спутнике V" против 50- 100 мкг в зарубежных вакцинах на других платформах".

Ранее Управление по надзору за качеством продуктов и лекарств США (FDA) рекомендовало приостановить использование вакцины J&J из-за случаев тромбоза.

Сообщалось также о возникновении тромбоза у тех, кто привился вакциной производства AstraZeneca. Ряд стран, в том числе Дания отказались от ее использования, Франция и Германия ввели возрастные ограничения на ее применение, а европейский регулятор ЕМА рекомендовал включить риск образования тромбов в перечень возможных побочных эффектов от вакцинации.

Вакцины AstraZeneca, J&J и "Спутник V" являются векторными вакцинами.

Хроника 09 января 2020 года – 14 апреля 2021 годаПандемия коронавируса
Спутник V Алла Самойлова Коронавирус Росздравнадзор

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