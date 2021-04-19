В РФ выявили 192 образца британского штамма коронавируса

В России формируются и собственные мутации, заявила Анна Попова

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Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Около 200 образцов британского и свыше 20 образцов южноафриканского штаммов коронавируса выявили в РФ, в стране описываются и собственные мутации, заявила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"За этот период мы выделили 192 образца британского штамма, 21 - южноафриканского и пока больше не обнаружили никаких мутаций, уже описанных другими (зарубежными - ИФ) коллегами", - сказала Попова ходе общего собрания отделения медицинских наук Российской академии наук (РАН) в понедельник.

Она добавила, что, тем не менее, в России формируется ряд мутаций, несвойственных описанным за рубежом штаммам.

"Мы видим формирование сибирского варианта, мы видим формирование северо-западного варианта", - отметила Попова.

Глава Роспотребнадзора добавила, что отделению медицинских наук РАН будут предложены описания указанных вариантов коронавируса, как только материалы по этим штаммам "будут готовы к публикации".

Ранее в понедельник Попова заявила, что ситуация с заболеваемостью COVID-19 в России в настоящее время стабилизируется.

Она уточнила, что Россия занимает 87 позицию среди стран по показателю среднесуточной заболеваемости. При этом, по ее словам, РФ по заболеваемости на 100 тыс. населения за весь период пандемии коронавируса не уходила выше 65-64 места.

В феврале Попова говорила, что в РФ не зафиксированы случаи распространения британского и других штаммов коронавируса, но единичные находки есть.