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Глава МИД Эстонии выразила готовность предоставить убежище Навальному

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс заявила порталу ERR, что ее страна готова рассмотреть вопрос о предоставлении убежища политику Алексею Навальному, если от него поступит такой запрос.

"Эстония серьезно рассмотрела бы этот вопрос. Однако именно Алексею Навальному решать, к какой стране он бы хотел обратиться, если Россия его выпустит. Это, конечно, было бы очень приятно, если бы Россия предложила такую возможность господину Навальному", - сказала глава МИД.

Она напомнила, что "вчера в Евросоюзе мы выступили с совместным заявлением, в котором осуждаем нарушение прав человека в России в связи с задержанием Алексея Навального". "Мы видим, как ухудшилось его здоровье", - отметила Лийметс.

При этом министр не поддержала предложение бывшего президента Эстонии Тоомаса Хендрика Ильвеса перестать пускать россиян в ЕС.

"Мы, безусловно, поддерживаем демократические силы и гражданское общество в России. В этом свете контакты между людьми очень важны", - сказала Лийметс.

Она отметила: "Из России в наши страны приезжают обычные люди. Безусловно, надо поощрять, чтобы у нас была возможность таких контактов, чтобы продолжать культурные контакты, помочь российскому гражданскому обществу оставаться сильным".

Навальному заменили условный срок по делу "Ив Роше" на реальный, он находится в колонии во Владимирской области. В связи с ухудшением состояния здоровья его перевели в туберкулезную больницу во Владимире при колонии строгого режима. Общественные деятели и политики России и других стран требуют обеспечить ему необходимое лечение. В Кремле заявили, что иностранные государства не должны интересоваться здоровьем российских заключенных.

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Эстония МИД Алексей Навальный Эва-Мария Лийметс Евросоюз Тоомас Ильвес

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