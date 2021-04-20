Охранник застрелил в Петербурге участника нападения на табачную лавку

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Следственное управление СКР по Санкт-Петербургу проводит проверку в связи с применением оружия сотрудником частного охранного предприятия, в результате которого погиб участник разбоя.

По данным пресс-службы управления, во вторник двое мужчин совершили разбойное нападение в магазине "Табачная лавка" на проспекте Энгельса. По вызову продавца магазина прибыл наряд частного охранного предприятия "Титан". Охранники попытались задержать нападавших. Один из грабителей напал с ножом на 44-летнего охранника, чоповец выстрелил из служебного пистолета.

Одному нападавшему удалось скрыться с места происшествия. Его 25-летний соучастник с огнестрельным ранением был госпитализирован в больницу, где скончался, говорится в сообщении.

В рамках доследственной проверки выясняются обстоятельства произошедшего. Также возбуждено и расследуется уголовное дело по факту разбойного нападения.