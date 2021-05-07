Грабители взяли в заложники сотрудников банка в штате Миннесота

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Полицейские Сент-Клауда (штат Миннесота) начали переговоры с преступниками, удерживающими заложников в отделении банка, сообщает Fox News.

По данным полиции, один или несколько неизвестных удерживают заложников в отделении банка Wells Fargo. Предположительно, сотрудники банка взяты в заложники при попытке ограбления. Данных о пострадавших или погибших на настоящий момент нет.

В расследовании инцидента участвует ФБР. Как уточняет телеканал, сигнал об ограблении поступил полицейским приблизительно в 15:00 по времени восточного побережья США (22:00 мск). Сколько людей находится в банке не было известно.

Около 18:30 в Twitter появилось видео, на котором видно, как один человек с поднятыми руками, выходит из банка и приближается к спецназу.

It appears a hostage was released from the bank, followed by someone throwing a wad of cash out the door. @WCCO pic.twitter.com/BJR2TNh3WD — Jeff Wagner (@Jeff_Wagner4) May 6, 2021

Примерно через полчаса появилось видео, на котором второй человек добрался до полиции.

Police just helped a second person out of the Wells Fargo in St. Cloud; hostage situation still ongoing. @kare11 pic.twitter.com/gahLSPRW42 — Danny Spewak (@DannySpewak) May 7, 2021

Официальный представитель банка Стейси Шиллер сообщила, что они делают все возможное, чтобы помочь властям в расследовании инцидента.