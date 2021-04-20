Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:38Заразились
на 20.04В России 4 718 854+8 164В мире 142 098 420+693 422

Пенсионерка погибла под Калугой из-за взорвавшегося от свечи газового баллона

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Пожилая жительница Тарусы (Калужская область) погибла во время пожара из-за газового баллона в ночь на вторник, сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

По предварительным данным, 86-летняя женщина поставила на плиту воду, которая выкипела и потушила огонь. Газ при этом остался включенным.

"В результате разорвался газовый баллон, возможно, из-за горящей в лампаде свечи", - говорится в сообщении.

Следователи уточняют обстоятельства ЧП.

Калужская область Таруса

Новости

Принят закон о запрете на иностранное гражданство для госслужащих, военных и дипломатов

Принят закон о запрете на иностранное гражданство для госслужащих, военных и дипломатов

Россия в ответ на действия Софии выслала двух болгарских дипломатов

Россия в ответ на действия Софии выслала двух болгарских дипломатов

Источник сообщил, что чартеры на курорты Египта могут возобновиться после 10 мая

Суд о признании ФБК экстремистской организацией будет закрытым из-за грифа "секретно"

МИД РФ заявил, что об открытии чартеров в Египет объявят в ближайшее время

Визовые центры Греции возобновили работу в нескольких городах РФ

Визовые центры Греции возобновили работу в нескольких городах РФ

Более 20 российских кораблей провели в Черном море учения с авиацией

Истребитель МиГ-31 сел под Пермью после сбоя бортового оборудования

Посол Италии анонсировал возобновление в стране международного туризма

Россия ввела ограничения на полеты над частью Крыма и Черного моря

Россия ввела ограничения на полеты над частью Крыма и Черного моря
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');