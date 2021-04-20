Пенсионерка погибла под Калугой из-за взорвавшегося от свечи газового баллона

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Пожилая жительница Тарусы (Калужская область) погибла во время пожара из-за газового баллона в ночь на вторник, сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

По предварительным данным, 86-летняя женщина поставила на плиту воду, которая выкипела и потушила огонь. Газ при этом остался включенным.

"В результате разорвался газовый баллон, возможно, из-за горящей в лампаде свечи", - говорится в сообщении.

Следователи уточняют обстоятельства ЧП.