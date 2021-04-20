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Приговор бывшему сотруднику ФСБ Черкалину огласят 22 апреля

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Московский гарнизонный военный суд (МГВС) 22 апреля огласит приговор бывшему начальнику 2-го отдела Управления контрразведывательного обеспечения кредитной финансовой отрасли (Управление "К") Службы экономической безопасности (СЭБ) подполковнику запаса ФСБ Кириллу Черкалину. Это объявил председательствующий судья Вадим Корчагин.

Черкалин в суде признал вину в коррупции и мошенничестве. Суд рассматривал его дело в упрощенном порядке.

Гособвинитель попросила для него 11 лет колонии строгого режима и штраф в 34,4 млн рублей. Потерпевшие Сергей Гляделкин и Игорь Ткач подали к нему гражданские иски о компенсации ущерба на общую сумму в 19,4 млрд рублей, но одновременно попросили суд о снисхождении к Черкалину. Прокурор попросила их иски удовлетворить в части возмещения ущерба в 637 млн рублей.

Адвокат подполковника Владимир Михайлов попросил суд назначить ему наказание по обвинению во взяточничестве без штрафа, а за мошенничество - без реального лишения свободы. Он сослался на состояние здоровья родителей Черкалина и на то, что все имущество его подзащитного уже обращено в доход государства. По его словам, выполнив все условия соглашения со следствием, Черкалин "снизил общественную опасность совершенного им деяния до максимально возможного".

Черкалина обвиняют в получении $850 тысяч взятки от совладельца банка "Транспортный" Александра Мазанова и хищение доли в компании "Юрпромконсалтинг" у деловых партнеров Ткача и Гляделкина на сумму не менее чем в 637 млн рублей.

Показания на Черкалина дал другой бывший сотрудник Управления "К" СЭБ ФСБ Михаил Горбатов, который ранее тоже пошел на сделку со следствием.

В 2019 году в доход государства судом были обращены различные активы Черкалина и его близких, в том числе более чем 6 млрд рублей наличными. Вместе с Черкалиным весной 2019 года были задержаны двое других офицеров СЭБ ФСБ - Дмитрий Фролов и Андрей Васильев. Их дела находятся в отдельном производстве.

По эпизоду о мошенничестве в отношении Черкалина в розыске находятся бывшие топ-менеджеры "Еврофинанс Моснарбанка" Владимир Столяренко и Александр Бондаренко.

Кирилл Черкалин Владимир Михайлов ФСБ Москва Юрпромконсалтинг Транспортный

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