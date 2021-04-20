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В Рязани умерла женщина, которую поджег пьяный сожитель

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Житель Рязани задержан по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью сожительницы, повлекшем ее смерть, сообщила во вторник пресс-служба СУ СКР по региону.

По данным следствия, 22 августа 2020 года 36-летний мужчина, будучи пьяным, во время ссоры облил свою сожительницу горючей жидкостью и поджег. В результате у женщины обгорело 35% поверхности тела. Несколько месяцев она, чтобы сокрыть преступление своего сожителя, пыталась лечиться самостоятельно, однако после ухудшения самочувствия обратилась к врачам. Женщина была доставлена в больницу, однако оказалось, что время упущено, и врачи не смогли ее спасти - 29 марта 2021 года потерпевшая скончалась.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Подозреваемый задержан, он признался в содеянном. Сейчас решается вопрос об его ареста, отмечает пресс-служба.

По уголовному делу назначены необходимые экспертизы, идет сбор и закрепление доказательств.

Рязань СКР

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