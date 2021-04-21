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Мэрия Хабаровска не согласовала митинг на центральной площади города

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Администрация города Хабаровска не согласовала проведение митинга на площади имени Ленина, говорится в сообщении пресс-службы мэрии в среду.

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"Уведомление (о проведении митинга -ИФ) подано с нарушением сроков и порядка его подачи", - сказано в сообщении.

В мэрии напомнили, что ранее правоохранительные органы предостерегли жителей города от участия в несанкционированных акциях. В официальном обращении УМВД России по Хабаровскому краю, в частности, говорится о том, что в некоторых интернет-ресурсах, в социальных сетях и мессенджерах размещаются сообщения о запланированных несогласованных публичных мероприятиях на территории Хабаровского края.

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"УМВД России по Хабаровскому краю призывает граждан воздержаться от участия в несогласованных акциях, а также от посещения площадей и улиц, заявленных как места их проведения, в обозначенное организаторами время. В условиях массового скопления людей возрастает риск заражения коронавирусной инфекцией. Кроме того, не исключены провокации со стороны деструктивно настроенных лиц, направленные на нарушение общественного порядка", - отмечается в обращении УМВД.

В МВД РФ заявили, что не допустят дестабилизации обстановки в стране и предостерегли граждан от участия в несанкционированных акциях.

Сторонники оппозиционера Алексея Навального призвали 21 апреля выйти на акции в его поддержку, чтобы к нему допустили гражданских врачей. 31 марта стало известно, что он объявил голодовку. 19 апреля во ФСИН сообщили, что его перевели в туберкулезную больницу при колонии строгого режима во Владимире.

Хабаровск

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