Северный флот заявил об отсутствии осложнений у привитых от COVID военных

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Северный флот России приступил ко второму этапу вакцинации личного состава от коронавируса "Спутником V" (разработка научного центра имени Гамалеи), осложнений после прививки не выявлено, сообщила пресс-служба флота в четверг.

"Прививку второй компонентой вакцины получают военнослужащие и гражданские служащие, три недели назад привитые первой компонентой. Среди них экипажи атомных подводных лодок и судов обеспечения, готовящиеся к выполнению задач дальних походов, и фрегата "Адмирал флота Касатонов", который сегодня завершает вакцинацию личного состава", - говорится в сообщении.

Вакцинация "Спутником V" проводится в два этапа. По данным пресс-службы, первой компонентой вакцины в декабре привиты около 2000 военнослужащих Северного флота.

"До конца года ей будут привиты около трех тысяч военнослужащих и гражданского персонала Северного флота", - сообщили в пресс-службе.

При вакцинации "случаев осложнений или непереносимости прививки выявлено не было", говорится в сообщении. У некоторых привитых "отмечалось кратковременное недомогание" и повышение температуры, добавили в пресс-службе.

Северный флот - межвидовое стратегическое объединение Вооруженных сил РФ, действующее в Арктике и других районах Мирового океана. В составе Северного флота, в частности, - стратегические и многоцелевые атомные подлодки, тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий". Подводные силы Северного флота считаются самым мощным объединением атомных подводных лодок ВМФ России.

Вакцинация российских военных

11 декабря официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что согласно плану, который утвержден главой ведомства Сергеем Шойгу, до конца 2020 года вакцинацию от коронавируса пройдут около 100 тыс. военнослужащих.

По словам Конашенкова, российские военные получают вакцину "Спутник V".

27 ноября Шойгу сообщил, что более 400 тысяч российских военных пройдут вакцинацию от коронавируса.

Ранее сообщалось, что российские военные принимали участие в испытаниях "Спутника V" ("Гам-КОВИД-Вак").