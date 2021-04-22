Посол Салливан приехал в Шереметьево для вылета на консультации в США

Посол США в РФ Джон Салливан Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Посол США в Москве Джон Салливан утром в четверг прибыл в аэропорт "Шереметьево", откуда, как ожидается, вылетит в Соединенные Штаты для консультаций.

Как передает корреспондент "Интерфакса", несколько автомобилей американской дипмиссии подъехали к залу официальных лиц и делегаций аэропорта. Общаться с прессой посол США не стал.

Согласно табло вылетов "Шереметьево", прямых рейсов в США в четверг нет, ближайший подходящий стыковочный рейс - через Лондон в 10:00.

Накануне Россия объявила 10 сотрудников посольства США в Москве персонами нон грата, предписав им покинуть РФ до 21 мая. В МИД РФ заявили, что это зеркальный ответ на действия США.

На прошлой неделе США ввели новые санкции в отношении России, который включают высылку десяти российских дипломатов из посольства в Вашингтоне и запрет американским финансовым институтам участвовать в первичных размещениях госдолга РФ, номинированного в рублях.

Россия решила зеркально ответить на высылку российских дипломатов из США - говорилось, что десяти американским дипломатам будет предложено покинуть РФ. Кроме того, американскому послу Джону Салливану рекомендовалось поехать в Вашингтон для консультаций. Таким образом, российская сторона предложила Салливану последовать примеру его российского коллеги - посла РФ в США Анатолия Антонова, который в марте был приглашен в Москву для консультаций.

Однако 20 апреля СМИ сообщали, что Салливан отказывается покидать Россию, несмотря на рекомендации Москвы.