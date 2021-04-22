Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:09Заразились
на 22.04В России 4 736 121+8 996В мире 143 842 820+889 975

В Думе обещали зеркальный ответ на высылку трех дипломатов из Словакии

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Россия вышлет трех дипломатов Словакии из страны в ответ на высылку трех сотрудников российского посольства из Братиславы. Об этом заявил "Интерфаксу" зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

"Если они считают, что словацкому посольству будет комфортно работать без трех своих дипломатов в Москве, и если они считают, что это будет способствовать двусторонним отношениям – это их право", - сказал Чепа агентству в четверг, отвечая на вопрос об ответе Москвы на этот шаг Братиславы.

Братислава высылает троих работников посольства России. Об этом сообщило в четверг агентство Bloomberg со ссылкой на премьера Словакии Эдуарда Хегера.

РФ Словакия

Новости по теме

Новости

МИД РФ потребовал сократить численность сотрудников посольства Чехии

Путин заявил о готовности принять Зеленского в Москве в любое время

Суды Петербурга арестовали 8 и оштрафовали 15 участников акции в среду

Посол Чехии заявил, что пока продолжит работу в России

Общий объем продаж туров на майские праздники упал в России на 70%

Общий объем продаж туров на майские праздники упал в России на 70%

МИД РФ счел, что Чехия встала на путь разрушения отношений с Москвой

Чешский посол прибыл на Смоленскую площадь

Путин допустил преференции иностранным инвесторам в "чистые технологии" в РФ

Чехия потребовала от РФ до конца мая сократить штат посольства

Чехия потребовала от РФ до конца мая сократить штат посольства

Владимир Рыжков оштрафован на 20 тысяч рублей за ретвит новости

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');