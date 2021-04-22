В Думе обещали зеркальный ответ на высылку трех дипломатов из Словакии

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Россия вышлет трех дипломатов Словакии из страны в ответ на высылку трех сотрудников российского посольства из Братиславы. Об этом заявил "Интерфаксу" зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

"Если они считают, что словацкому посольству будет комфортно работать без трех своих дипломатов в Москве, и если они считают, что это будет способствовать двусторонним отношениям – это их право", - сказал Чепа агентству в четверг, отвечая на вопрос об ответе Москвы на этот шаг Братиславы.

Братислава высылает троих работников посольства России. Об этом сообщило в четверг агентство Bloomberg со ссылкой на премьера Словакии Эдуарда Хегера.