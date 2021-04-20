МИД РФ заявил о готовности ответить на любые враждебные действия Праги

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Москва готова ответить на все недружественные действия Праги, предупредила в эфире РБК ТВ представитель российского МИД Мария Захарова.

"Я бы не назвала это взаимными, я бы назвала это агрессивными и враждебными действиями Чехии, на которые мы даем адекватный ответ. Насколько Прага захочет углубиться, идти дальше по пути разрушения двусторонних отношений? Они прекрасно знают, и должны давать себе отчет, они действительно знают, что мы будем отвечать, - сказала она. - Чем больше разрушительных действий и шагов они будут предпринимать, тем больше они будут получать в ответ".

В последние дни Россия и Чехия выслали по большой группе дипломатов. "Росатом" был исключен из конкурса на расширение АЭС "Дукованы", Чехия передумала договариваться о закупке российской вакцины от коронавируса.

19 апреля мэрия Праги попросила правительство Чехии обязать российское посольство освободить полгектара занимаемой им площади, которая до 1968 года входила в состав примыкающего парка Стромовка. Чешский МИД призвал страны ЕС и НАТО высылать российских дипломатов в знак солидарности.

20 апреля глава МИД Чехии Ян Гамачек заявил, что готов ко всему в двусторонних отношениях, вплоть до высылки всех российских дипломатов и перезапуска отношений с нуля.

Комментируя претензии властей Праги на земельные участки, занимаемые посольством, Захарова сказала: "Если есть любые вопросы, они решаются по целому ряду направлений, существующих механизмов".

Она добавила, что с помощью дипломатических механизмов решаются не только вопросы дипломатической собственности, но и вопросы наличия подозрительной информации в отношении граждан другого государства.

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что реакция России на высылку из Чехии всех российских дипломатов, будет "мгновенной и, скорее всего, симметричной", но в этом случае фактически будут разрушены дипломатические отношения.

Как написал депутат в телеграм-канале, "если страны ЕС и НАТО пойдут на ничем не обоснованный демарш с чередой выдворений российских дипломатов, это может обернуться глубочайшим кризисом всей системы дипотношений России с коллективным Западом". При этом он выразил надежду, что "капля политической мудрости все же сохранится, и в этот раз история повторится в виде фарса, а не закончится трагическим финалом с похоронами международного права".