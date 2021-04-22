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Двое подозреваемых в убийстве открыли стрельбу по полицейским в Кизляре

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции в Дагестане задержали двух уроженцев республики, которые находились в розыске по делу об убийстве, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Двое мужчин подозревались в избиении человека до смерти и краже и скрывались от полицейских. Их обнаружили в Кизляре. "При задержании один из них забежал в дом на улице Шевченко и выстрелил по полицейским. Никто не пострадал. В последующем он сложил оружие и сдался", - сказал собеседник агентства.

Оба подозреваемых задержаны в рамках расследования уголовного дела по части 4 статьи 111 (причинение тяжкого вреда здоровью человека, повлекшее смерть) УК РФ. У них изъят пистолет без номера с патронами.

В свою очередь в пресс-службе администрации Кизляра агентству подтвердили информацию о задержании.

"Их задержали на улице Шевченко. Один из них открыл стрельбу из дома, в который он забежал, пытаясь скрыться. Но потом сдался. При их задержании полиция оцепила район. Среди стражей порядка и местных жителей нет пострадавших", - сказал представитель горадминистрации.

Дагестан Кизляр

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