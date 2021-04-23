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Координатор "Открытой России" оштрафована на 150 тыс. рублей

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - В Москве Измайловский суд оштрафовал координатора "Открытой России" (Генпрокуратура признала одноименные британские и американскую организацию нежелательной для России) Татьяну Усманову на 150 тыс. рублей за нарушение санитарно-эпидемиологических норм при организации съезда муниципальных депутатов 3 марта.

Она сообщила "Интерфаксу" что признана виновной по ч.2 ст. 6.3. КоАП (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, совершенные в период режима чрезвычайной ситуации или при возникновении угрозы распространения заболевания).

Съезд муниципальных депутатов, организованный проектом "Объединенные демократы", должен был пройти 3 марта в гостинице "Измайлово Дельта". Однако туда пришла полиция и задержала около 200 участников мероприятия. Кроме Усмановой, среди задержанных были глава Красносельского муниципального округа Москвы Илья Яшин, бывший муниципальный депутат Юлия Галямина, политик Владимир Кара-Мурза-младший, бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Максим Резник, исполнительный директор "Открытой России" Андрей Пивоваров и председатель движения Анастасия Буракова.

Галямина и Кара-Мурза-младший уже оштрафованы после несостоявшегося съезда на 15 тыс. рублей за сотрудничестве с нежелательной для России организацией.

Москва Измайловский суд Открытая Россия Татьяна Усманова МВД Измайлово Дельта

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