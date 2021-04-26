Минздрав допустил регистрацию "Спутника Лайт" на майские праздники

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Вакцину "Спутник Лайт" должны зарегистрировать в майские праздники, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

"Спутник Лайт" - это один укол вакцины "Спутник V". "Спутник V" вводится двумя дозами.

17 февраля Минздрав разрешил проведение третьей фазы клинических исследований "Спутника Лайт". Иисследование прошло на 4 тысячах добровольцах в 15 медучреждениях в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Саратове, Смоленске.

29 марта Минздрав получил документы на регистрацию этой вакцины. Решение о регистрации должно быть принято после того, как эксперты Минздрава проверят качество, безопасность и эффективность препарата.

По словам главы Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева, "Спутник Лайт" способен стать эффективным временным решением для многих стран, где заболеваемость COVID-19 находится на пике и где правительство стремится привить хотя бы одной дозой как можно больше людей.

В России зарегистрированы три отечественные вакцины от коронавируса: "Спутник V", созданный в НИЦ имени Гамалеи Минздрава, "ЭпиВакКорона", разработанная в центре вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора, и "КовиВак" Центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН.