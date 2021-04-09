Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:46Заразились
на 09.04В России 4 623 984+9 150В мире 133 943 335+839 850

Мишустин анонсировал скорую регистрацию 4-й российской COVID-вакцины

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Вакцина "Спутник Лайт" проходит в настоящее время регистрацию в Минздраве, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Уже четвертая отечественная вакцина проходит регистрацию в министерстве здравоохранения. Это вакцина "Спутник Лайт", - сказал он на совещании о производстве и обращении вакцин против коронавируса.

"Включение ее в программу вакцинации позволит нам увеличить число граждан, которые смогут сделать прививку", - добавил Мишустин.

"Спутник Лайт" - это один укол вакцины "Спутник V". В свою очередь "Спутник V" вводится двукратно, его эффективность, по предварительным данным третьей фазы клинических испытаний, опубликованных в журнале The Lancet, составила 91,6%. В той же публикации сказано, что после первой инъекции этой двухкомпонентной вакцины уровень защиты от заболевания составил 87,6%.

В феврале директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщал, что иммунитет от "Спутника Лайт" будет длиться 4-5 месяцев.

Ранее стало известно, что исследования этого препарата на людях проводятся как в России, так и за рубежом.

Хроника коронавируса. Апрель.

11
Напротив британского парламента в Лондоне появился стихийный мемориал жертвам пандемии6 апреля. Итальянская полиция на вертолетах патрулирует Ливорно во время трехдневного карантина.5 апреля. Ежедневное число случаев заболевания COVID-19 в Индии выросло на 103 558, что является самым большим суточным приростом в стране.2 апреля. Вакцинация населения против COVID-19 на стадионе имени Паскуаля Герреро в городе Кали, Колумбия.1 апреля. Палестинский медицинский работник отдыхает в клинике ближневосточного агентства ООН в городе Газа.1 апреля. Сотрудники скорой помощи везут пациента с COVID-19 в государственную больницу Base Publico Hospital в Бразилиа.1 апреля. Вакцинация людей старше 75 лет препаратом Pfizer-BioNTech началась в Южной Корее. 1 апреля. Калифорния ослабила карантинные ограничения.1 апреля. Работа госпиталя для пациентов с COVID-19 в экспоцентре "Сокольники" в Москве. 1 апреля. В индийском штате Западная Бенгалия зарегистрировано 982 новых случая заболевания COVID-19 и 2 случая смерти.1 апреля. Подготовка избирательных участков накануне досрочного голосования на выборах мэра Сеула.
Напротив британского парламента в Лондоне появился стихийный мемориал жертвам пандемии
Хроника 09 января 2020 года – 09 апреля 2021 годаПандемия коронавируса
Михаил Мишустин Спутник Лайт Коронавирус

Новости по теме

Новости

Московский школьник получил условный срок по делу об изготовлении бомбы

Путин назначил Меняйло врио главы Северной Осетии

Путин назначил Меняйло врио главы Северной Осетии

Появившуюся в рамках декриминализации побоев статью признали неконституционной

Появившуюся в рамках декриминализации побоев статью признали неконституционной

РКН заявил, что оборудование для "суверенного рунета" не влияет на работу сетей операторов

Пандемия коронавируса

Росздравнадзор не зафиксировал смертей из-за российских COVID-вакцин

Росздравнадзор не зафиксировал смертей из-за российских COVID-вакцин

Кремль пообещал защитить жителей Донбасса в случае возобновления боев

Кремль пообещал защитить жителей Донбасса в случае возобновления боев

В Москве задержали адвоката экс-полковника Захарченко

В Москве задержали адвоката экс-полковника Захарченко

Голикова спрогнозировала рост доли пожилых россиян к 2030 г. до 29%

Голикова спрогнозировала рост доли пожилых россиян к 2030 г. до 29%

ФСБ предотвратила теракт в Крыму

Пандемия коронавируса

Гинцбург выступил за массовую вакцинацию животных от коронавируса

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');