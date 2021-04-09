Мишустин анонсировал скорую регистрацию 4-й российской COVID-вакцины

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Вакцина "Спутник Лайт" проходит в настоящее время регистрацию в Минздраве, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Уже четвертая отечественная вакцина проходит регистрацию в министерстве здравоохранения. Это вакцина "Спутник Лайт", - сказал он на совещании о производстве и обращении вакцин против коронавируса.

"Включение ее в программу вакцинации позволит нам увеличить число граждан, которые смогут сделать прививку", - добавил Мишустин.

"Спутник Лайт" - это один укол вакцины "Спутник V". В свою очередь "Спутник V" вводится двукратно, его эффективность, по предварительным данным третьей фазы клинических испытаний, опубликованных в журнале The Lancet, составила 91,6%. В той же публикации сказано, что после первой инъекции этой двухкомпонентной вакцины уровень защиты от заболевания составил 87,6%.

В феврале директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщал, что иммунитет от "Спутника Лайт" будет длиться 4-5 месяцев.

Ранее стало известно, что исследования этого препарата на людях проводятся как в России, так и за рубежом.