Бывший вице-премьер Северной Осетии получил 6 лет колонии за мошенничество

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Советский суд Владикавказа приговорил бывшего вице-премьера Северной Осетии Валентина Базрова к шести годам колонии общего режима и штрафу в 500 тысяч рублей по делу о мошенничестве, сообщила журналистам прокурор ГУ Генпрокуратуры РФ по СКФО и ЮФО Елена Усачева.

"Судом установлено, что заместитель председателя правительства Северной Осетии не позднее декабря 2011 года создал во Владикавказе организованную преступную группу, в состав которой в разное время были вовлечены руководитель и начальник отдела территориального управления Росимущества, директор и начальник отдела ОАО "Разряд", - сказала Усачева.

Она отметила, что участники преступной группы похитили часть имущественного комплекса, принадлежавшего заводу "Разряд". В период с 2011 по 2014 годы они незаконно приобрели право собственности на 16 объектов недвижимости завода и четыре земельных участка, находящихся в федеральной собственности, общей стоимостью более 289 млн рублей.

Кроме того, по данным следствия, руководитель территориального управления Росимущества в 2016 году растратил вверенное ему государственное имущество - песчано-гравийную смесь стоимостью 95 млн рублей.

Как уточнила Усачева "Интерфаксу", Базров признан виновным по ч.4 ст. 159 УК РФ. Она добавила, что бывший директор завода и бывший чиновник Росимущества осуждены на сроки от 3 до 5,5 лет колонии. Другие участники преступной группы получили условные сроки и штрафы.