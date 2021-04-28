Задержан вор, похитивший у москвича почти 400 золотых монет

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Столичные полицейские задержали в Ивановской области подозреваемого в краже большой партии золотых монет стоимостью 15 млн рублей.

Как сообщила пресс-служба МВД России, ранее в ОМВД России по Пресненскому району Москвы обратился 34-летний местный житель. Он сообщил, что из его апартаментов украдены 390 золотых монет.

Подозреваемого задержали в Ивановской области. Им оказался помощник потерпевшего, который имел доступ в помещение. Часть монет подозреваемый успел продать, а на вырученные деньги купил два автомобиля.

Фигурант уголовного дела арестован.