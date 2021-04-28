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МВД и прокуроры заинтересовались видео с избиением школьника учителем в Крыму

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов Крыма начали проверку после появления в социальных сетях видео, на котором взрослый мужчина избивает палкой подростка в школе.

"Проводится проверка по факту инцидента между учителем и учащимся 8 класса, произошедшего накануне в одной из школ Бахчисарайского района", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МВД по Крыму в среду.

Проверку начала также прокуратура республики, сообщили в пресс-службе надзорного органа. Установлено, что на видео были запечатлены учитель и ученик 8-го класса из школы в селе Угловое Бахчисарайского района Крыма. "Все события происходили в классной комнате", - отмечается в сообщении.

Судя по видео, учитель несколько раз с силой ударил палкой ученика, который прятался в шкафу. При этом мужчина нецензурно выражался. Причина поступка неизвестна.

Крым МВД

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