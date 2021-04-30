В МВД не нашли подтверждения информации об избиении школьника в Крыму

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - В МВД по Крыму не нашли подтверждения информации об избиении школьника преподавателем одного из учебных заведений. Мать ученика отказалась от претензий к педагогу и заявила, что ее сын сам спровоцировал конфликт, сообщили в пресс-службе МВД республики.

"В настоящее время конфликт исчерпан. Женщина в своих пояснениях сотрудникам полиции указала, что учитель умышленно каких-либо телесных повреждений ее ребенку не причинял, просит дальнейшую проверку по факту произошедшего прекратить", - говорится в сообщении.

Полиция выяснила, что восьмиклассник на уроке истории "вел себя неподобающим образом" и написал на доске оскорбление в адрес учителя. Преподаватель, чтобы проучить ученика, "дважды ударил пластиковой трубкой по стене рядом с подростком", пояснили в МВД.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором учитель нецензурно выражается и с силой наносит удары в направлении школьника, который прячется в шкафу. В комментариях к ролику утверждалось, что мужчина избил подростка. Полиция и прокуратура начали проверки данной информации.