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В Крыму ожидают 80-процентную загрузку отелей на майских праздниках

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Отели и санатории Крыма на майских праздниках в среднем будут загружены на 80%, сообщил председатель совета министров республики Юрий Гоцанюк в среду.

"В предстоящие выходные дни загрузка объектов санаторно-курортного комплекса прогнозируется в объеме 80%. Все это может сказаться на противопожарной обстановке в республике в целом, в том числе привести к рискам возникновения пожаров на объектах отдыха и размещения граждан", - написал Гоцанюк в фейсбуке по итогам заседания комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС.

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По его словам, наплыв туристов повышает риск возникновения лесных пожаров, поэтому принято решение издать приказ о введении особого противопожарного режима на всей территории Крыма с 1 по 10 мая. Этот режим предусматривает ограничение на посещение лесов.

Высокий курортный сезон начинается в Крыму 1 июня, при этом большое число гостей полуостров традиционно принимает на майские праздники. В этом году спрос на праздничные даты выше, чем в "доковидном" 2019 году, многие гостиницы уже закрыли продажи. Ужесточать требования для туриндустрии власти региона не планируют.

Как заявлял министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко, на майские праздники на полуостров могут приехать больше 1 млн туристов. Такой прогноз втрое выше, чем показатель этого же периода в 2019 году. В целом турсезон может обновить рекорд постсоветского периода.

Крым

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