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Омская студентка, убившая пожилую соседку из-за денег, получила 14 лет

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Суд в Омске приговорил к 14 годам колонии общего режима местную жительницу, признав ее виновной в разбойном нападении и убийстве 88-летней пенсионерки. Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, преступнице назначен дополнительно 1 год ограничения свободы. Также по решению суда девушке предстоит выплатить в пользу родственников погибшей 1 млн руб. моральной компенсации.

Следствие установило, что в середине мая 2020 года девушка пришла к 88-летней бывшей соседке, чтобы в очередной раз занять у нее деньги. Однако пенсионерка в просьбе отказала.

Обвиняемая ударила пожилую женщину около 30 раз по голове и телу табуретом. От полученной черепно-мозговой травмы потерпевшая скончалась на месте.

Расправившись со своей жертвой, обвиняемая забрала из квартиры 105 тыс. рублей и мобильный телефон. Часть похищенных денег она зачислила через банкомат на свой банковский счет.

Ранее пресс-служба следственного управления СКР по региону сообщала, что обвиняемая, студентка одного из омских вузов, набрала микрозаймов. Чтобы рассчитаться по кредитам, она решила занять деньги у знакомой пенсионерки.

Омск

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