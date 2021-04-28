Медведев назвал власти Чехии заложниками политики США на российском направлении

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Власти Чехии стали заложниками политики США на российском направлении и "стараются бежать впереди паровоза", заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Как отметил Медведев, отвечая на вопросы пользователей социальной сети "ВКонтакте", любые дипломатические войны всегда ведут в тупик.

"При такой парадигме развития из этого нет выхода. Если наши партнеры будут продолжать этим заниматься, мы будем отвечать на это симметрично и асимметрично. Недавно президент в послании об этом сказал, что если они будут переходить красные линии, то мы будем отвечать", - заявил он.

Медведев заметил, что ответ России на высылку дипломатов из Чехии и США был и симметричным, и асимметричным.

"Понятно, что ввиду существующих международных правил, международной дипломатической практики последуют зеркальные или даже асимметричные меры. Вот они взяли и выслали большое количество наших дипломатов. Они на что рассчитывали? Что мы это проглотим? Я даже не говорю про повод, который носит высосанный из пальца характер. Пусть докажут еще, что там что-то происходило", - сказал Медведев.

По его словам, Чехия втянулась в "гонку высылки дипломатов", что ударяет по двусторонним отношениям и по людям.

"Эта страница будет рано или поздно перевернута, но будет масса упущенных возможностей", - заметил зампред Совбеза.

Медведев подчеркнул, что ответственность за это будет всецело лежать на Чехии. По его мнению, выхода из этой спирали нет, если бесконечно заниматься взаимными уколами.

"Не мы это начинали. Все инициативы по политической высылке все время исходили от западных стран, от стран НАТО и, прежде всего, от США", - сказал он.

Дипломатические войны Москвы и Праги

17 апреля власти Чехии сообщили о решении выслать 18 российских дипломатов, заявив, что заподозрили российскую разведку в причастности ко взрыву склада боеприпасов и гибели двух человек в Чехии в 2014 году. Москва в ответ объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата.

22 апреля глава МИД Чехии Якуб Кулганек объявил, что посольство России в Праге должно будет сократить численность персонала до паритетного уровня с посольством Чехии в Москве. То есть, Чехию должны будут покинуть 63 сотрудника российской дипмиссии. На Смоленской площади ответили, что в этом случае к паритету будут приведены категории и количество сотрудников посольств России и Чехии в двух странах, и всего там останутся по семь дипломатов и 25 административных и технических сотрудников.

Генконсульства сокращения пока не затронули.