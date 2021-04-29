В Петербурге начали вакцинировать от коронавируса на дому

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - В Петербурге началась вакцинация от коронавируса маломобильных горожан на дому, сообщает в четверг пресс-служба аппарата вице-губернатора северной столицы Олега Эргашева.

Для этих целей сформированы 67 выездных прививочных бригад, они оснащены средствами индивидуальной защиты и специальным фармацевтическим термоконтейнером для перевозки вакцины. Размораживать препарат медики будут на месте, говорится в сообщении.

На данный момент сформирован список из 2,5 тысяч петербуржцев, которые захотели вакцинироваться на дому.

"Вакцинация от COVID-19 стала доступна для горожан, которые находятся дома и имеют тяжелые хронические заболевания", - отметил Эргашев, слова которого приводит пресс-служба.

По его словам, это люди с ограниченными возможностями и маломобильные граждане, которые получают социальное обслуживание на дому и которым трудно передвигаться самостоятельно. "Окончательное решение о возможности вакцинации принимает участковый терапевт", - добавил вице-губернатор.

В середине апреля сообщалось, что вакцинировать маломобильных граждан на дому начали в Москве.